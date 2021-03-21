В Сумах взят под стражу серийный похититель велосипедов По ходатайству Окружной прокуратуры города Сумы 24-летнему подозреваемому в похищении велосипедов решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой почти 91 тыс. грн залога.

Установлено, что молодой человек специализировался на похищении велосипедов. В частности, он проникал на территории чужих домохозяйств, в отсутствие хозяев похищал преимущественно двухколесники. Задержали молодого сотрудники полиции 24 марта непосредственно после очередной кражи, когда он возвращался домой на угнанном велосипеде. В настоящее время ему сообщено о подозрении в похищении 4 двухколесников, однако следствие продолжается, по предварительным данным, он причастен к краже не менее 25 велосипедов.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) УК Украины. За содеянное ей грозит от 3 до 6 лет лишения свободы на срок, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.