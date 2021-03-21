На Сумщине иностранец пытался въехать в Украину с поддельным ПЦР-тестом 28 марта в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили у гражданина Молдовы справку о прохождении ПЦР-тестирование на COVID-19 с признаками полной подделки.

На въезд в Украину прибыл автомобиль марки «SKODA» под управлением гражданина Молдовы. Во время проверки документов у охранников границы возникли сомнения в подлинности предоставленной иностранцем справки о прохождении ПЦР-тестирование на COVID-19.

В ходе общения с правоохранителями мужчина признался, что тестирование на COVID-19 он не проходил, а справку приобрел у неизвестных лиц за 3000 российских рублей.

О выявленных признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, пограничники направили сообщение в Национальной полиции.

Сейчас 40-летнему гражданину Молдовы отказано в пропуске и запрещено въезда в Украину сроком на 3 года.

Напоминаем, что с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, постановлением Кабинета Министров Украины от 22 марта 2021 № 230 внесены изменения в постановление Правительства от 9 декабря 2020 № 1236.

В частности, согласно внесенным изменениям, чтобы попасть в Украину, иностранцы, кроме обязательного полиса страхования, как это было определено к этому, должны иметь и отрицательный результат тестирования на COVID-19. Он должен быть сделан методом полимеразной цепной реакции и проведен не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.

В случае отсутствия полиса (свидетельства, сертификата) страхования или отрицательного результата тестирования на COVID-19 сотрудники Госпогранслужбы отказывать иностранцам и лицам без гражданства в пересечении государственной границы.