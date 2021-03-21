В Сумском СИЗО провели ремонт камер за счет заключенных (фото до и после)

За средства, поступившие на счет государственного учреждения от предоставления от реализации экспериментального проекта по предоставлению лицам, взятым под стражу, платной услуги по содержанию в камере с улучшенными бытовыми условиями, было отремонтировано и введено в эксплуатацию две многоместные камеры режимного корпуса.
1 камера - общей площадью 29 кв.м рассчитана на содержание 12 человек.
2 камера - общей площадью 40 кв.м рассчитана на 14 человек.
Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.