В Сумском СИЗО провели ремонт камер за счет заключенных (фото до и после) В государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» продолжается ремонт помещений.

За средства, поступившие на счет государственного учреждения от предоставления от реализации экспериментального проекта по предоставлению лицам, взятым под стражу, платной услуги по содержанию в камере с улучшенными бытовыми условиями, было отремонтировано и введено в эксплуатацию две многоместные камеры режимного корпуса.

1 камера - общей площадью 29 кв.м рассчитана на содержание 12 человек.

2 камера - общей площадью 40 кв.м рассчитана на 14 человек.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.