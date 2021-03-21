Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:02130

В Сумах дали 8 лет за убийство крестной

Сумской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 44-летнего мужчины, который лишил жизни свою крестную.

Речь идет о событии, произошедшем 23 января 2021 года в пгт Степановна Сумского района. Уже утром обвиняемый вместе с сыном потерпевшей по месту его проживания употребляли алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, сын женщины пошел спать, а обвиняемый потребовал деньги на алкоголь у матери товарища, который также была его крестной. Женщина отказывалась давать средства, на этой почве между ними началась ссора, во время которой мужчина избил и задушил потерпевшую. От полученных травм женщина скончалась. Проснувшись, сын женщины обнаружил тело матери и сообщил обо всем в полицию.

По приговору суда обвиняемого приговорили к 8 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 121 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Как не стать жертвой мошенников: советы от мобильного оператора
Сегодня 11:18
Валерий Партала: «В Тростянце люди платят за воду по завышенному тарифу»
Сегодня 10:49
Убивчі наслідки спалювання трави
26.03.2021 09:58
Пока Лысенко пиарится на троллейбусах, Акперов развозит концентраторы по сумским больницам
25.03.2021 19:32
Інновації – основна ідея Тростянецької громади
24.03.2021 15:22
НАШ КРАЙ: Недра - это ресурс, которым должна распоряжаться громада
24.03.2021 11:19
Сумщина в «червоній» зоні: що заборонено і що дозволено обласною комісією
23.03.2021 19:40
Поліція інформує: на території Сумської області запроваджуються посилені карантинні заходи
23.03.2021 17:47
Кому доверить уход за своей кожей
23.03.2021 16:08
Заболеваемость коронавирусом растет: Сумщина уже «красная»
22.03.2021 19:17
Деркач опубликовал новую запись из кабинета Порошенко
22.03.2021 17:30
Renault Sandero Stepway - что можно сказать об автомобиле
21.03.2021 19:12
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.