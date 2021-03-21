В Сумах дали 8 лет за убийство крестной Сумской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 44-летнего мужчины, который лишил жизни свою крестную.

Речь идет о событии, произошедшем 23 января 2021 года в пгт Степановна Сумского района. Уже утром обвиняемый вместе с сыном потерпевшей по месту его проживания употребляли алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, сын женщины пошел спать, а обвиняемый потребовал деньги на алкоголь у матери товарища, который также была его крестной. Женщина отказывалась давать средства, на этой почве между ними началась ссора, во время которой мужчина избил и задушил потерпевшую. От полученных травм женщина скончалась. Проснувшись, сын женщины обнаружил тело матери и сообщил обо всем в полицию.

По приговору суда обвиняемого приговорили к 8 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 121 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.