На Сумщині відбувся XIII Всеукраїнський конкурс читців імені Остапа Вишні

За інформацією управління культури Сумської облдержадміністрації, учасниками конкурсу стала творча молодь з Сум, Мелітополя,Чернівців, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Вінниці, Олександрії тощо.

До складу журі були запрошені провідні фахівці в галузі читецького мистецтва: народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, провідний актор Національного академічного театру ім. І.Франка Олексій БОГДАНОВИЧ, заслужений артист України Іван ЛИМАНСЬКИЙ, викладачі коледжів мистецтв із різних міст України. Члени журі ретельно обговорили виступи учасників конкурсу і визначили переможців:

Тож за результатами конкурсу Гран ПРІ отримав студент Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв ім. С. Воробкевича Степан КІНЕЛ.

Володарями І місця стали студенти Сумського фахового коледжу мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського Ярослав ЦЮПКА та Артур МАРЮЩЕНКО.

ІІ місце завоювали: студент Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв Віталій КРАВЦОВ та студенти Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського Петро КОМІСАР та Максим КОНОПЛЕНКО.

ІІІ місце отримали Руслана ГОЛУБНІЧЕНКО з Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури, Ольга СЕРГІЄНКО з Харківського фахового вищого коледжу мистецтв та Даніела СОКОЛОВА з Мелітопольського фахового коледжу культури і мистецтв.

Також було визначено дипломантів конкурсу. Усі учасники отримають грамоти за участь у Всеукраїнському конкурсі. Почесними грамотами будуть відзначені викладачі навчальних закладів, що підготували лауреатів конкурсу.