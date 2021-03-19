В Сумах срочно разворачивают новые ковидные койки Управление здравоохранения будет оперативно разворачивать в медицинских учреждениях города дополнительные койки для потенциальных больных коронавирусом.

И. о. начальника отдела здравоохранения Наталья Кипенко сообщила, что на базе КНП «Клиническая больница № 5» в случае необходимости есть возможность развернуть дополнительно 25 коек, которые ранее зарезервировали в поликлиническом отделении, за неделю-две в этом медицинском учреждении будет возможность добавить койко-места. В КНП «Клиническая больница № 4» продолжаются работы по созданию кислородной станции, которая будет обеспечивать кислородом отремонтирован корпус неврологического отделения. Также прорабатывается вопрос перевода в отремонтированные помещения инфекционного отделения, что позволит сосредоточить в одном месте оказания медицинской помощи больным коронавирусом и более эффективно использовать имеющийся медперсонал.