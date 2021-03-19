Больше 10% сумчан официально переболели коронавирусом Об этом сегодня, 29 марта, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника горуправления здравоохранения Наталья Кипенко.

По ее словам, за прошлую неделю заболели 1425 горожан, что на 16% больше, чем неделей ранее. В том числе 62 ребенка и 37 медработников. На сегодня уже больше 10% горожан заболели коронавирусом.

Всего подтверждено 27 035 случав заболевания, в том числе 1088 детей и 1244 медработников. Выздоровело 86% заболевших или 23 303, в том числе 151 ребенок и 39 медработников.

За неделю выздоровело 369 человек, в том числе 19 детей и 13 медработников.

3406 горожан болеют.

Летальных случаев за неделею 16, что почти в два раза больше, чем неделей ранее – 9. Всего летальных случаев 326 или 1,2% от общего числа заболевших.