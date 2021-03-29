На Сумщине 326 новых случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 29 марта в Сумской области 57 491 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 326 человек (Бурынский район - 13, Конотоп - 38, Конотопский район - 1, Кролевецкий район - 4, Лебедин - 41, Лебединский район 25, Ахтырка - 2, Сумы - 189, Сумской район - 13).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 796 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 49 102 человек, из них за минувшие сутки - 31 (Краснопольский район - 1, Путивльский район - 1, Сумы - 26, Сумской район - 2, Ямпольский район - 1).