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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:25410

В Сумах в городских больницах осталось всего 13 свободных ковидных коек для взрослых

Об этом сегодня, 29 марта, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника горуправления здравоохранения Наталья Кипенко.

По ее словам, в 5-й горбольнице лечатся от коронавируса 162 человека, 96 получают кислородную терапию, 12 в отделении интенсивной терапии, 2 на аппаратах ИВЛ.

В 4-й больнице 36 пациентов, 30 получают кислород свободным потоком, 4 на неинвазивной вентиляции легких.

В детской больнице 36 пациентов с ковид, 3 в интенсивной терапии, все дышат самостоятельно, также 36 детей лечатся с другими инфекционными патологиями.

Всего в городских больницах свободных мест для взрослых – 13, все с кислородом, для детей – 43.

Также сумчане лечатся в областных учреждениях здравоохранения: в областном центре инфекционных болезней – 73, 70 на кислородной поддержке, 3 в интенсивной терапии, все на ИВЛ.

В госпитале для ветеранов 60 пациентов, 42 получают кислород свободным потоком, 4 в отделении интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.

В центральной клинической больнице 7 больных, на кислородной поддержке - 5, 1 в интенсивной терапии.

В областной больнице – 64 человека, 4 в интенсивной терапии, все на ИВЛ.

Общество
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