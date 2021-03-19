В Сумах снова обрыв троллеи: часть «рогатых» остановилась Сегодня, 29 марта, произошел Обрыв контактной сети по ул. Харьковская (около ТЦ «Мануфактура»).

С 7:20 движение троллейбусов в направлении Химгородка остановлено. На месте уже работает дежурная бригада КП СГС "Электроавтотранс". Троллейбусы с автономным ходом продолжают курсирование по маршрутам без изменений.