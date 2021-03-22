Шосткинский боксер-профессионал будет боксировать против экс-чемпиона мира Иван Редкач и американец Реджис Прогрейс провели дуэль взглядов перед очным боем.

Бой между нашим земляком и бывшим обладателем чемпионских поясов WBC Diamond и WBA в первом полусреднем весе состоится 17 апреля.

35-летний Редкач на профессиональном ринге одержал 23 победы и потерпел 5 поражений. Еще один бой он свел к ничьей. 32-летний Прогрейс выиграл 25 из своих 26 поединков, потерпев лишь одно поражение.

Редкач не выходил в ринг уже больше года. В последнем поединке, который состоялся 25 января 2020 года, украинец единогласным решением судей проиграл другому американцу — Дэнни Гарсии. Во время того поединка Иван укусил соперника. Позже Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк на год лишила Редкача лицензии за его укус Гарсии.