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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 22:34245

Сумские теннисисты обыграли харьковчан

27 марта «Теннисная академия» завершила первый круг второго этапа клубного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге.

Сумские теннисисты обыграли харьковский «Житлобуд-2» 3:1.

«Теннисная академия» (Сумы) 3:1 «Житлобуд-2» (Харьков)

Брояковский 0:3 Горбаненко

Когут 3:2 Гогенко

Мельник 3:0 Барановский

Брояковський 3:0 Гогенко

После этого матча в первом круге группы за 1-6- места осталось сыграть один поединок. С учетом игр первого этапа у киевской «Фортуны» 54 очка, на 5 меньше у сумчан, так что одна победа гарантирует им ей чемпионство подряд. «Теннисная Академия», в свою очередь, на 6 очков впереди «Пасс-Авто», но у команды из Чернигова игра в запасе.

Спорт
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