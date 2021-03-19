В Сумах под лед провалился мужчина (видео) Сегодня, 28 марта, в 16:27 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

Как стало известно, в г. Сумы на водоеме «Голубые озера» под лед провалился человек. На место вызова выехало отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра.

По прибытию было установлено, что на расстоянии около 80 м от берега в ледяной воде находится человек. Сотрудник ГСЧС в спасательном жилете, используя надувную лодку, добрался до утопающего. Мужчину, 1957 г.р., удалось извлечь из ледяной воды и посадить в лодку. С помощью веревки спасатели подтянули лодку к берегу, где передали пострадавшего медикам для дальнейшей госпитализации.

Всего для оказания помощи привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.