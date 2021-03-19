Сумские копы остановили пьяного водителя без прав Водителя без права управления и в состоянии опьянения обнаружили патрульные.

Водителя автомобиля ВАЗ-2108, который двигался без включенного ближнего света фар в темное время суток, инспекторы остановили на улице Металлургов. Сначала стражи порядка обнаружили отсутствие у мужчины водительского удостоверения. Проверив личность 26-летнего водителя, инспекторы установили, что он его вообще не получал. Во время общения патрульные обнаружили у гражданина еще и признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки в присутствии свидетелей. Результат зафиксировал 0,73 промилле.

На водителя патрульные составили административные материалы по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. От управления его отстранили.