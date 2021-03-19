На Сумщине дважды ликвидировали возгорание сухой растительности В течение 27 марта пожарно-спасательные подразделения тушили пожары сухой растительности в городах Ромны и Конотоп.

В 14:11 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании сухой растительности на ул. Нахимова в г. Конотоп. К месту вызова прибыл дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, пламя охватило сухостой на площади около 2 га. В 15:05 пожарные предотвратили дальнейшее распространение огня, а в 16:10 - ликвидировали пожар.

В 17:11 отделение дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части было вызвано на ул. Чернышевского в г. Ромны. Вблизи жилого сектора пылала сухая растительность на площади около 150 кв м. Порывами ветра огонь стремительно распространялось, а потому возникла угроза перекидывания огня на дома граждан. В 17:23 пожарные локализовали пожар отвернув опасность от жилого сектора. В 17:31 огонь ликвидировали.

Всего на тушение данных пожаров привлекалось 12 человека личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгораний - неосторожное обращение с огнем.