Под Сумами «Мерседес» вылетел в кювет (видео) На автодороге Н 07 «Киев - Сумы – Юнаковка» легковушка съехала в кювет.

27 марта, около 22.30, патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло между селами Верхнее Песчаное и Стецьковка.

Выяснилось, что 62-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, не учел дорожную обстановку и скорость движения, после чего, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части. К счастью, травм никто не получил.

На водителя полицейские составили административные материалы по ст. 124 (Нарушение участниками дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) КоАП.