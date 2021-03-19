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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:44167

На Сумщине горел жилой дом

Сегодня, 28 марта, в 6:14, в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Щепкина в с. Поповка на Конотопщине.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли дома. На место происшествия, преодолев расстояние в 11 км из районного центра, прибыло отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 3 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома.

В 6:50 возгорание локализовали, а в 7:43 - ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливается.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество
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