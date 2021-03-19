Сумские биатлонисты с «серебром» чемпионата Украины Очень необычным получился сюжет заключительной гонки чемпионата Украины в Буковеле, закрывающего соревновательный календарь для украинских биатлонистов.

На протяжении всей смешанной эстафеты шел обильный снег, усложнявший работу на трассе. Зато ветровая обстановка на стрельбище была близка к идеальной, пишет biathlon.com.ua.

Составы команд в этом миксте были очень неровными. Золотая олимпийская четверка женской сборной Украины распределилась пополам между двумя командами, и именно сборная Киева усилиями Юлии Джимы и Елены Пидгрушной заняла лидирующую позицию на экваторе гонки, несмотря на круг штрафа капитана в стойке. Следом своих мужчин отправили в борьбу сестры Семеренко за Сумскую область, а еще позже - сестры Дмитренко за Черниговскую.

Вот только у Киева пока нет такого сильного состава у ребят, чтобы поддержать усилия олимпийских чемпионок, и Даниил Бабин перевес команды растерял: на стрельбе ему удалось избежать кругов штрафа, но вот на дистанции Бабин уступал довольно много.

Хотя позади соперники тоже были не идеальны. Сумчанин Роман Боровик на каждом рубеже использовал по два запасных патрона и к передаче эстафеты пришел менее чем в секунде после лидировавшего Бабина! Вырваться вперед мог и уроженец Сумшины, а ныне черниговец Артем Тищенко, но одного из лучших снайперов сезона в Кубке мира подвела стрельба лежа, где Артем ушел на штрафной круг! Тем не менее, перед последним этапом тройка лидеров уместилась в 13 секунд!

Вот только киевляне здесь выглядели далеко не фаворитами: 18-летнему Сергею Лютому соперничать с опытными уроженцем Сумщины, выступающем за Черниговщину Русланом Ткаленко и глуховчанином Денисом Насыко было очень тяжело, и команда Киева в итоге довольствовалась бронзой с четырехминутным отставанием.

А ключевым моментом в борьбе за золото стала стрельба лежа. На первый рубеж Денис Насыко пришел лидером, но, надышавшись на трассе, заработал круг штрафа! В то время как Руслан Ткаленко отработал лежку из пяти и убежал за золотом. В стойке стрельба Ткаленко и Насыко отработали с той же точностью, и на финише между ними оказалась более чем минута в пользу Черниговской области. Это при том, что на экваторе гонки черниговцы на ту же минуту с хвостиком уступали лидерам!

На такой вот необычной ноте заканчивается соревновательный сезон 2020/21. Спортсмены основной команды остаются в Буковеле на закатку, чтобы потом немного отдохнуть, а уже в мае начать подготовку к ответственному олимпийскому сезону.

Смешанная эстафета

1. Черниговская обл. - 1 (1) 1:10:52,6

Валерия Дмитренко 19:10,2

Кристина Дмитренко 18:37,1

Артем Тищенко 17:09,4

Руслан Ткаленко 15:55,9

2. Сумская обл. - 1 (2) +1:37,3

Вита Семеренко 18:49,6

Валя Семеренко 18:43,9

Роман Боровик 17:10,5

Денис Насыко 17:45,9

3. г. Киев (3) +4:13,7

Юлия Джима 17:52,6

Елена Пидгрушная 18:03,5

Даниил Бабин 18:47,2

Сергей Лютый 20:23,0