На Сумщине грузовик доставали из кювета Вечером 27 марта произошло ДТП на автодороге Ромны - Конотоп вблизи села Гаи Роменского района.

Сообщение о данном происшествии поступило к оперативному дежурному Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в 20:35.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Volvo из-за неисправности машины не справился с управлением и допустил съезд тягачом в кювет, кузовом частично перегородив проезд на автодороге.

К месту происшествия было направлено дежурное спасательное отделение. По прибытию на место вызова спасатели с помощью спецтранспорта и специнструментов освободили проезжую часть, переместив автомобиль в безопасное место.