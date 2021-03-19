В Шостке пожарные ликвидировали возгорание мусорных контейнеров (видео) 27 марта в 20:42 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании мусорных контейнеров по ул. Знаменская в г. Шостка.

О пожаре сообщил случайный прохожий. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены 2 контейнера для мусора и мусор, который находился рядом на площади до 20 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня. В 20:52 возгорание локализовали, в 21:20 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.