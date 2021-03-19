На Сумщине во время пожара погиб человек 27 марта в 12:36 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Армейская в с. Довжик Ахтырского района.

На место происшествия были направлены отделения дежурных караулов 31-го Государственного пожарно-спасательного поста и 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

По предварительной информации, жители села, которые обнаружили пожар, не теряя времени вынесли из задымленного дома на улицу бездыханное тело мужчины 1961 г.р.

Пожар не приобрел значительных размеров. Пламя охватило потолок и стены на площади до 2 кв. м. В 13:05 пожарные локализовали пожар, в 13:43 - ликвидировали.

Допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

К тушению привлекалось 2 единицы спецтехники, 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.