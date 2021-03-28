На Сумщине 562 новых случая заболевания коронавирусом По состоянию на 28 марта в Сумской области 57 165 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 562 человек (Белопольский район - 16, Бурынский район - 2, Глухов – 20, Глуховский район - 6, Конотоп – 26, Конотопский район - 14, Краснопольский район - 4, Кролевецкий район - 12, Недригайловский район - 1, Ахтырка - 48, Ахтырский район - 4, Путивльский район - 1, Ромны - 17 Роменский район - 18, Середина-Будский район - 1, Сумы - 179, Сумской район - 36, Тростянецкий район - 5, Шостка - 136, Шосткинский район - 16).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 796 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумской район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 49071 человек, из них за минувшие сутки - 35 (Белопольский район - 5, Краснопольский район - 3, Сумы - 23, Сумской район - 4).