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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине больше новых случаев COVID-19, чем в Киеве

За субботу в Сумской области подтверждено 562 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в Сумской области подтверждено 57 165 случаев заболевания. Выздоровело 35 человек, - всего 49 071. Зафиксирован 1 летальный случай, - всего 796. Лечатся 7298 человека.

В Украине 11932 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 5052 человека; выписаны из больниц - 5708 человек; летальных случаев - 203; выздоровели - 3343 человека; осуществлено тестирований за сутки - 76335 (в частности методом ПЦР - 37979, методом ИФА - 8732), тестирований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29624.

За все время пандемии в Украине заболело - 1644063 человека; выздоровели - 1300625 человек; летальных исходов - 31 954; проведения ПЦР-тестов - 7983023.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 374 случая;

- Винницкая область - 433 случая;

- Волынская область - 185 случаев;

- Днепропетровская область - 1083 случая;

- Донецкая область - 841 случай;

- Житомирская область - 791 случай;

- Закарпатская - 271 случай;

- Запорожская область - 310 случаев;

- Ивано-Франковская область - 307 случаев;

- Киевская область - 769 случаев;

- Кировоградская область - 173 случая;

- Луганская область - 38 случаев;

- Львовская область - 905 случаев;

- Николаевская область - 398 случаев;

- Одесская область - 565 случаев;

- Полтавская область - 174 случая;

- Ривненская область - 296 случаев;

- Сумская область - 562 случая;

- Тернопольская область - 457 случаев;

- Харьковская область - 1150 случаев;

- Херсонская область - 191 случай;

- Хмельницкая область - 676 случаев;

- Черкасская область - 253 случая;

- Черновицкая область - 407 случаев;

- Черниговская область - 323 случая.

Общество
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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