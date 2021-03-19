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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские грации с медалями чемпионата Украины

23-25 марта в Сумах прошёл турнир «Грация 2021» и Чемпионат Украины по групповой эстетической гимнастике.

В соревнованиях приняли участие более 400 участниц из Киева, Харькова, Чернигова, Полтавы, Днепра, Запорожья, Винницы и Сум.

На Всеукраинском турнире «Грация-2021», сумчанки из школы «Грация» взяли 6 медалей:

1 место – «Грация Симфония» (категория 6-8 лет);
1 место – «Грация Мелодия» (8-10 лет);
1 место – «Грация Флай» (10-12 лет);
2 место – «Грация Голд» (10-12 лет);
1 место – «Грация Ангел» (12-14 лет);
3 место – «Грация Бьюти» (14-16 лет);
5 место – «Грация Мисс» (16+)

Категорию 4-6 лет представили «Грация Пуговки» и «Грация Принцессы» они всегда победители.

В Чемпионат Украины в котором приняли участие призеры турнира. Здесь наши сумчанки завоевали 5 медалей:

1 место – «Грация Симфония» (6-8 лет);
1 место – «Грация Мелодия» (8-10 лет);
3 место – «Грация Флай» (10-12 лет);
2 место – «Грация Ангел» (12-14 лет);
3 место – «Грация Бьюти» (14-16 лет).

 
Спорт
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