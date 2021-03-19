Сумчан запрошують на міні-бревет У Сумах пройде Quick Start Randonneurs.

Velo-Sport Sumy Randonneurs долучається до ініціативи рандонерських клубів України та світової практики щодо експрес-підготовки майбутніх рандонерів (велолюбителів, які мають бажання їздити на великі відстані).

Мінімальна дистанція, з якої починається ранодоне – 200 км (BREVET) та відкриває серію з наступних 300, 400, 600 км. Є ще суперрандоне для справжніх відчайдух – 1200+км.

Проте, часто чути: «Не зможу», «Не для мене».

Це не правда! Це кожному по силах! Варто лише спробувати!

Рандонерство знищує межі та позбавляє остраху перед довгими мандрівками, навіть у соло-режимі, відкриває нові дороги, країни та, насамперед, твій власний потенціал!

Тому, саме на початку сезону запрошуємо новачків (і не зовсім) долучитись до бистрого старту (quick start)- підготовитись до першого BRM 200 км та взяти у квітні участь у серії міні-марафонів, які будуть проводитись за загальними правилами проведення марафонів у залік АСР з лімітом часу на:

S - 50 км (3год 30хв)

M - 100км (7год)

L - 150 км (10год 30хв)

Кожен, хто вкладеться у ліміт часу вважається переможцем.

Учасник має зареєструватись на сайті https://randonneurs-ua.org/clubs/vssr, обравши відповідну дистанцію (на кожну дистанцію відкривається окрема реєстрація). Учасник зобов’язаний ознайомитись з описом та маршрутом, прибути на старт завчасно, отримати стартовий пакет.

У звичайному режимі проводиться загальний старт (проте у разі введенні карантинних обмежень, старт може бути проведено у індивідуальному порядку).

Учасник має відмічатись на контрольних пунктах (у разі їх наявності) шляхом проведення відміток у бреветних картках або у інший спосіб, визначений організатором.

Заїзд у будь якому випадку вважається індивідуальним, допомога та супровід поза межами контрольних пунктів не допустима та «карається» дискваліфікацією.

Велосипеди з електродвигуном до участі не допускаються.

Учасник повинен керуватись правилами ПДР, на старті, фініші та всіх зупинках суворо дотримуватись правил епідеміологічної безпеки та соціального дистанціювання.

За виконання нормативу учасник має можливість отримати медаль фінішера від Асоціації рандонерів України. Медалі серії 50/100/150 складаються, як пазл у одну велику медаль!

QSR 50 ЗАПЛАНОВАНО НА 10-11 КВІТНЯ. СЛІДКУЙТЕ ЗА АНОНСОМ ТА ВІДКРИТТЯМ РЕЄСТРАЦІЇ.

А поки, досвідчені рандонери реєструються на перший BRM року 200 км «Весняні кургани» https://randonneurs-ua.org/events/677..

Наступні 200 км 24 квітня «Охтирська підкова» (це захід, на якому на спільному КП зустрічаються рандонери з Полтави та Харкова) та 1 травня традиційний «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». Далі 300… 400…..

Поїхали разом з нами!!!!!