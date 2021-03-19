В Сумах пьяный водитель без прав устроил аварию В Сумах водитель совершил ДТП в состоянии опьянения и не имел с собой водительского удостоверения.

Экипаж патрульных получил сообщение о происшествии на улице Ремесленная. Заявитель сообщил о компании нетрезвых мужчин, которые «развлекались» у автомобиля Volkswagen Passat и, вероятно, собираются уезжать.

На месте происшествия на инспекторов ждала уже совсем другая картина, а именно ДТП. Как они установили, 40-летний водитель транспортного средства Volkswagen Passat, двигаясь задним ходом, не убедился, что это будет безопасно и допустил наезд на припаркованный автомобиль ГАЗ. Водитель факта ДТП не отрицал, а также то, что сел за руль в нетрезвом состоянии. Осмотр он прошел в присутствии свидетелей. Результат освидетельствования зафиксировал 2,22 промилле. Также у мужчины патрульные обнаружили отсутствие водительского удостоверения.

На водителя патрульные составили административные материала:

- ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП;

- ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП;

- ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.