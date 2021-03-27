В Сумах в ДТП попала «скорая» Сегодня, 27 марта, вечером на перекрестке улиц Ильинская и Вячеслава Чорновола произошло ДТП.

Предварительно, произошло столкновение между автомобилем скорой медицинской помощи и ГАЗ. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются. На месте работает экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.