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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:17285

В Сумах в ДТП попала «скорая»

Сегодня, 27 марта, вечером на перекрестке улиц Ильинская и Вячеслава Чорновола произошло ДТП.

Предварительно, произошло столкновение между автомобилем скорой медицинской помощи и ГАЗ.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются. На месте работает экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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