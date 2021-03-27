На Сумщине спасатели вместе с полицейскими спасли 2 человек на водоеме (видео)

По предварительным данным, на р. Чаша на льду, которая охватывала всю поверхность водоема, однако была уже значительно тонкой, провалился рыбак. Звонили местные жители, которые услышали крики пострадавшего о помощи.
На место происшествия прибыло отделение дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части из г.. Бурынь. Также спасатели вызвали сотрудников полиции и экстренной медицинской помощи. Как было установлено, местный житель на небольшом деревянном лодке разламывая лед приблизился к утопающему, который находился на расстоянии около 130 м от берега. Мужчине удалось забрать пострадавшего на лодку. Однако вернуться назад они уже не смогли. Помешал лед. Лодка не выдержал и начал тонуть.
В этот момент к этому месту уже добрался работник Службы спасения в спасательном жилете на надувной лодке, который затянул обоих мужчин на свою лодку. Используя веревку спасатели вместе с полицейскими подтянули лодку с коллегой и двумя мужчинами на берег. Местный житель от медицинской помощи отказался, а рыбалку после оказания необходимой помощи работники «скорой» доставили в больницу.
Всего в спасательной операции приняли участие 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 3 человека личного состава от Национальной полиции.