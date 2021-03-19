Сумские биатлонисты с медалями в масс-старте Сегодня, 27 марта, чемпионат Украины в Буковеле продолжился гонками с массовым стартом.

Мужской масс-старт получился довольно интересным, с борьбой за все призовые места до последнего огневого рубежа.

Лидерство после первой стрельбы захватил Дмитрий Пидручный, для которого эта гонка стала первой на чемпионате. Капитан мужской команды по дистанции отрывался от преследователей и ко второй лежке организовал для себя около 20 секунд запаса. Но тут Пидручного поджидала неудача - круг штрафа, и на выходе со стадиона компанию Дмитрию составил уже уроженец Сумщины Руслан Ткаленко, который второй рубеж отработал чисто, пишет biathlon.com.ua.

Двое лидеров отработали в паре до решающей стойки, попеременно сменяясь в роли ведущего на дистанции. А на четвертом рубеже сказался опыт Пидручного: последнюю стрельбу Дмитрий отработал безукоризненно, в то время как Руслан чуть поторопился и допустил две ошибки. После того, как лидер сборной Украины получил солидный перевес перед последним кругом, он спокойно довел гонку до победного завершения.

Руслан Ткаленко, несмотря на промахи, сохранил второе место - запаса перед заключительным рубежом хватило для спокойного финиша на серебряной позиции.

За бронзу в масс-старте также развернулась очень острая борьба. Фаворитом в ней выглядел Тарас Лесюк, который на третьем рубеже вырвался вперед из группы соперников. Но на последней стойке с Тарасом случилось необъяснимое: все пять мишеней остались незакрытыми, и спортсмен отправился на максимально возможное количество кругов штрафа.

Неудачей Лесюка на все сто воспользовался еще один уроженец Сумщины Андрей Доценко, который первые рубежи отработал не идеально, зато в решающий момент собрался и сделал такой необходимый ноль! Навязать борьбу за серебро уже было не реально, зато свое место на бронзовой ступени подиума Андрей уже никому не отдал.

Масс-старт. Мужчины

1. Дмитрий Пидручный (0+1+0+0) 39:03,8

2. Руслан Ткаленко (1+0+0+2) +28,9

3. Андрей Доценко (1+1+1+0) +1:00,5

Женский масс-старт на чемпионате Украины в Буковеле прошел под знаком превосходства спорстменок основной сборной Украины. Уже после первого огневого рубежа выпускница СумГУ Юлия Джима и уроженка Сум Анастасия Меркушина захватили лидерство с солидным перевесом и судьбу золота решили в очной дуэли. Джима на дистанции была быстрее, но Меркушина стреляла быстрее, и при одинаковой точности на двух рубежах в лежке дистанция между девушками была не очень большой.

Развязка в этом соперничестве наступила на третьем огневом рубеже, когда Юля допустила сразу три ошибки, а Настя отработала без штрафа и вырвалась далеко вперед. На заключительной стрельбе статус-кво остался неизменным, и допустив по одному промаху, Меркушина отправилась на финиш за золотом, а Джима - за серебром.

В дуэли за оставшимся местом на подиуме перед решающей стойкой сошлись Юлия Городна и Кристина Дмитренко. На коврик первой встала Юля, и стрелять начала раньше, но в итоге допустила две ошибки против одного промаха у Кристины. И выпала из борьбы за третье место - бронзовую медаль масс-старта завоевала все же Дмитренко.

Завтра в последний день чемпионата Украины в Буковеле пройдет смешанная эстафета.

Масс-старт. Женщины

1. Анастасия Меркушина (1+1+0+1) 48:397

2. Юлия Джима (1+1+3+1) +47,9

3. Кристина Дмитренко (0+0+1+1) +4:38,0