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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские студенты – вторые на Зимней универсиаде Украины по лыжным гонкам

С 22 по 25 марта на спортивной базе «Тысовец» (Львовская область) прошли соревнования по лыжным гонкам в зачет III Зимней универсиады Украины.

Каждый соревновательный день отличился бескомпромиссной борьбой между Национальным университетом физического воспитания и спорта Украины (г. Киев) и Сумским государственным университетом. О чем ярко свидетельствует общий зачет.

Сумма зачетных очков СумГУ / НУФВСУ: 1 день - 147/147, 2 день - 148/151, 3 день - 146/153. К сожалению, только 10 очков не хватило нашим спортсменам, чтобы занять первое место. С 451 зачетным баллом победу одержал НУФВСУ. СумГУ с 441 баллом занял второе место общего зачета. Третье место универсиады (221 балл) завоевали студенты Национального университета «Черниговский коллегиум им. Т.Шевченко».

Настоящими героями лыжной универсиады стали наши девушки, которые из трех комплектов наград отдали соперницам только одну серебряную и одну бронзовую медали. Пьедестал гонки классическим стилем полностью заняли студентки СумГУ - Юлия Кроль, Дарья Ковалева и Дарья Рублева. Совсем немного не хватило, чтобы повторить успех в спринтерской гонке классическим стилем - Юлия Кроль (I место), Дарья Рублева (II место), Дарья Ковалева (4 место). В гонке свободным стилем третьей стала Дарья Рублева, собрав полный комплект медалей Универсиады, а золотую медаль и статус абсолютной чемпионки Универсиады завоевала Юлия Кроль.

Стоит отметить и других участников от Сумского государственного университета (Михаил Назаров, Александр Штань, Илья Назаров, Анастасия Торкина). К сожалению, им не удалось завоевать индивидуальных наград, но набранные очки в копилку команды университета позволили до последнего бороться за победу в общем зачете.

Кроме того, вышеуказанные очки могут иметь решающее влияние на итоговый зачет III Зимней универсиады Украины. Ее итог будет подведен в ближайшее время и будет учитывать баллы за биатлон, лыжные гонки и поощрительные баллы членов сборных команд Украины по этим видам спорта.

Спорт
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