У Сумах почали руйнувати будинок, в якому 100 років тому була церква На вулиці Горького,12 руйнують будинок, в якому 100 років тому була церква.

Відео, де видно, як руйнують старовинну будівлю відзняла сьогодні 26 березня сумчанка Олена Шамрай.

Через руйнування будівлі, яка може представляти історичну цінність, представники Сумського обласного громадського об’єднання "Майдан" звернулось до обласної прокуратури, пише Суспільне.

"В прокуратуру була направлена заява від громадської організації "Сумське обласне громадське об’єднання "Майдан". Для знищення нерухомого об’єкта потрібні відповідні процедури й відповідні дозволи", – зазначив у коментарі Суспільному координатор Сумського обласного громадського об'єднання "Майдан" Юрій Тищук.

Також низка організацій (крім об’єднання Майдан) – спілка краєзнавців, обласне козацьке товариство, центр духовної єдності та розвитку, а також Конгрес української інтелігенції Сумщини, Спілка добровольців війни – планують звернутись з листом до міського голови Сум.

За документами, там планують зводити житло. Суспільне чекає на коментарі керівництва фірми, яке зареєстроване за цією адресою, та яке є замовником будівництва на цьому місці. 25 березня за номером телефону, який вказаний як контактний для товариства “Спецодяг”, чоловік, який не назвав своє ім’я, сказав кореспонденту Суспільного, що це зроблять завтра, сьогодні ж 26 березня Суспільне попросять надсилати письмовий запит.