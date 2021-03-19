Сумська галерея відкрила виставку для індивідуального відвідування У Сумах відкрилася ретроспективна виставка під назвою "Галерея "Наша". 9 років". Свої роботи представили художники та скульптори, які співпрацювали з галереєю весь час її існування. З огляду на карантинні обмеження, експозицію можна побачити за попередньою домовленістю. 26 березня її відкрили для кореспондентів Суспільного.

Олексія Малих свого часу першим з художників виставився в галереї "Наша". Сам приїхати до Сум на відкриття не зміг, пише Суспільне.

"Я дуже люблю це місце, це таке сакральне місце, ця галерея, в таких цегляних стінах, в таких склепіннях. Я там вже робив свої персональні виставки та брав участь у групових. Я представив одну свою роботу, яка називається "Вершник". Вона зроблена в техніці "левкас" і я її зробив у 2013 році, якраз в розпал Майдану, і той вершник як символ того воїна, що бореться за свободу", – розповів художник з Києва Олексій Малих.

Суспільне Суми

Художня галерея "Наша" відкрилася в підвальному приміщенні Сумського римо-католицького храму 9 років тому. Починали з фотовиставок, потім виставляли роботи художників і скульпторів.

"Деякий час ми по півтора року не працювали, оскільки у нас була вологість в приміщенні ми змогли зібрати на благодійному аукціоні частину коштів на ремонт храму. Зробили повноцінний вже ремонт, і тепер картини можуть знаходитись тут", – розповів галерист Антон Дубодєлов.

Відтоді глядачі побачили роботи понад 50 фотомайстрів, художників, скульпторів. Нині деякі з витворів митці з Києва, Івано-Франківська, Львова, Харкова, Сум надали для ретроспективної виставки. Киянин Мар’ян Лунів представив дві картини – це зображення давньої церкви.

"Я свідомо вибирав їх саме для цієї події та саме для цієї галереї, для унікального для України простору, який діє в підземеллі католицького храму. Сподіваюсь, що це наша спільна з ними історія про віру і спільні цінності", – розповів київський художник Мар'ян Лунів.

Ще один художник Олег Прокопчук представив на виставці дві роботи, одну композицію акварель, а другу композицію – "Несіння хреста".

Суспільне Суми

"Скульптурна композиція, рельєф такий. І я вчора відвідав цю виставку, і в мене є таке враження приємне, задоволення внутрішнє естетичне, що ця виставка якимось чином відображає сучасні напрямки мистецтва України, тому що там представлені роботи з багатьох міст України", – зазначив сумський скульптор та художник Олег Прокопчук.

Галерея відкрита для глядачів в особливому карантинному режимі. Зі слів галериста Антона Дубодєлова відвідування організоване за домовленістю. Люди можуть зайти на сторінку художньої галереї "Наша на Псільській" у Фейсбуці та подзвонити для запису за номерами, що вказані на сторінці або ці також номери вказані на афіші. Галерея відкрита в усі дні окрім понеділка та вівторка.

Суспільне Суми

Оскільки для виставки підготовлено близько 60 робіт, вона проводиться у два етапи. Перший триватиме до кінця квітня, другий – протягом травня. Як сказав Антон Дубодєлов, усі експонати виставлять на аукціон, частина коштів з нього піде на підтримку літніх самотніх людей – родичів учасників АТО та членів католицької громади.