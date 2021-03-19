Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:47119

Сумська галерея відкрила виставку для індивідуального відвідування

У Сумах відкрилася ретроспективна виставка під назвою "Галерея "Наша". 9 років". Свої роботи представили художники та скульптори, які співпрацювали з галереєю весь час її існування. З огляду на карантинні обмеження, експозицію можна побачити за попередньою домовленістю. 26 березня її відкрили для кореспондентів Суспільного.

Олексія Малих свого часу першим з художників виставився в галереї "Наша". Сам приїхати до Сум на відкриття не зміг, пише Суспільне.

"Я дуже люблю це місце, це таке сакральне місце, ця галерея, в таких цегляних стінах, в таких склепіннях. Я там вже робив свої персональні виставки та брав участь у групових. Я представив одну свою роботу, яка називається "Вершник". Вона зроблена в техніці "левкас" і я її зробив у 2013 році, якраз в розпал Майдану, і той вершник як символ того воїна, що бореться за свободу", – розповів художник з Києва Олексій Малих.

Сумська галерея відкрила виставку для індивідуального відвідування
Суспільне Суми

Художня галерея "Наша" відкрилася в підвальному приміщенні Сумського римо-католицького храму 9 років тому. Починали з фотовиставок, потім виставляли роботи художників і скульпторів.

"Деякий час ми по півтора року не працювали, оскільки у нас була вологість в приміщенні ми змогли зібрати на благодійному аукціоні частину коштів на ремонт храму. Зробили повноцінний вже ремонт, і тепер картини можуть знаходитись тут", – розповів галерист Антон Дубодєлов.

Відтоді глядачі побачили роботи понад 50 фотомайстрів, художників, скульпторів. Нині деякі з витворів митці з Києва, Івано-Франківська, Львова, Харкова, Сум надали для ретроспективної виставки. Киянин Мар’ян Лунів представив дві картини – це зображення давньої церкви.

"Я свідомо вибирав їх саме для цієї події та саме для цієї галереї, для унікального для України простору, який діє в підземеллі католицького храму. Сподіваюсь, що це наша спільна з ними історія про віру і спільні цінності", – розповів київський художник Мар'ян Лунів.

Ще один художник Олег Прокопчук представив на виставці дві роботи, одну композицію акварель, а другу композицію – "Несіння хреста".

Сумська галерея відкрила виставку для індивідуального відвідування
Суспільне Суми

"Скульптурна композиція, рельєф такий. І я вчора відвідав цю виставку, і в мене є таке враження приємне, задоволення внутрішнє естетичне, що ця виставка якимось чином відображає сучасні напрямки мистецтва України, тому що там представлені роботи з багатьох міст України", – зазначив сумський скульптор та художник Олег Прокопчук.

Галерея відкрита для глядачів в особливому карантинному режимі. Зі слів галериста Антона Дубодєлова відвідування організоване за домовленістю. Люди можуть зайти на сторінку художньої галереї "Наша на Псільській" у Фейсбуці та подзвонити для запису за номерами, що вказані на сторінці або ці також номери вказані на афіші. Галерея відкрита в усі дні окрім понеділка та вівторка.

Сумська галерея відкрила виставку для індивідуального відвідування
Суспільне Суми

Оскільки для виставки підготовлено близько 60 робіт, вона проводиться у два етапи. Перший триватиме до кінця квітня, другий – протягом травня. Як сказав Антон Дубодєлов, усі експонати виставлять на аукціон, частина коштів з нього піде на підтримку літніх самотніх людей – родичів учасників АТО та членів католицької громади.

 
Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині 56036 випадків  захворювання COVID-19
Сегодня 09:17
Семирічна Маша заново вчиться ходити: потрібні кошти на тривалу реабілітацію
23.03.2021 14:54
Ростика Кібець врятує трансплантація кісткового мозку: терміново потрібна допомога
21.03.2021 19:01
У Сумах почали руйнувати будинок, в якому 100 років тому була церква
Сегодня 20:51
Сумська галерея відкрила виставку для індивідуального відвідування
Сегодня 20:47
Полицейские Шостки разыскали и вернули в семью юного путешественника
Сегодня 18:26
Сумський прикордонний загін інформує про необхідність дотримання правил пожежної безпеки в прикордонні
Сегодня 17:55
«Сумыоблэнерго» против «Дорремстроя»: облэнерго обвиняет КП в краже электричества
Сегодня 17:55
В МОЗ рассказали о вакцине Sinovac - эффективности и побочных эффектах
Сегодня 17:46
21-летний сумчанин оформил кредитов на свою девушку на 17 тыс. грн
Сегодня 17:44
Сумчанам напоминают о переходе на летнее время
Сегодня 17:33
Освітян Сумщини запрошують до участі у конкурсі на здобуття премії Global Teacher Prize Ukraine
Сегодня 16:51
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Убивчі наслідки спалювання трави
Сегодня 09:58
Пока Лысенко пиарится на троллейбусах, Акперов развозит концентраторы по сумским больницам
Вчера 19:32
Інновації – основна ідея Тростянецької громади
24.03.2021 15:22
НАШ КРАЙ: Недра - это ресурс, которым должна распоряжаться громада
24.03.2021 11:19
Сумщина в «червоній» зоні: що заборонено і що дозволено обласною комісією
23.03.2021 19:40
Поліція інформує: на території Сумської області запроваджуються посилені карантинні заходи
23.03.2021 17:47
Кому доверить уход за своей кожей
23.03.2021 16:08
Заболеваемость коронавирусом растет: Сумщина уже «красная»
22.03.2021 19:17
Деркач опубликовал новую запись из кабинета Порошенко
22.03.2021 17:30
Renault Sandero Stepway - что можно сказать об автомобиле
21.03.2021 19:12
Головна інфекціоністка Сумщини розповіла, як боротися з коронавірусом
21.03.2021 08:32
Як земельна реформа допоможе захистити ліси, водойми та заповідні території Сумщини
19.03.2021 16:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.