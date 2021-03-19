На Сумщине пожарные трижды ликвидировали возгорание в природных экосистемах 25 марта в 10:20 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности в с. Дорошовка на Шосткинщине.

О пожаре сообщили местные жители, которые увидели дым и пламя на открытой территории. На место происшествия был направлен дежурный караул 33-го государственного пожарно-спасательного поста. Прибыв на место пожарные установили, что горят остатки травы на площади до 1,5 га, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные три жилых дома и лесные насаждения. В 11:01 возгорание ликвидировали, а в 12:22 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Похожие случаи в этот же день имели место в с. Маковое на Шосткинщини и в с. Пищиково на Путивльщине. Горели остатки сухой растительности, а площадь, пройденная огнем составила 0,8 га и 0,03 га соответственно.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.