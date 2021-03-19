В Сумах начали реконструкцию бункера под линейный ускоритель в онкологическом диспансере На территории учреждения 26 марта собрались руководство областного совета, онкологического диспансера, финансового и департамента здравоохранения ОГА, депутаты из трех профильных комиссий облсовета, проектанты, представители бизнеса и банковской сферы.

Выезд в КНП «Сумской областной клинический онкологический диспансер» - уже не первый в этом году. Во время прошлых встреч было решено, что в первую очередь надо использовать существующий бункер, провести его реконструкцию и установить низкоэнергетической 6-мегавольтной ускоритель, который способен обеспечить у больных 90 процентов разрушения опухолей. Для уменьшения размеров необходимой биологической защиты медицинский линейный ускоритель должен быть закрытого типа (с имеющимся встроенным поглотителем фотонов).

Состоялся осмотр помещения. Главный архитектор архитектурной мастерской АТТИК (Чернигов) Сергей Толкунов отметил, что в нем должно быть 10-кратная вентиляция, демонтировано существующее оборудование, подведена дополнительная электроэнергия. Надо подобрать точку расположения изоцентра, от которой будет зависеть расчет. За три недели он будет сделан, дальше - проектирование и капитальный ремонт. На все это уйдет до полугода времени и около 13 млн грн. Почти столько же и на изготовление линейного ускорителя. То есть, если все пойдет по плану, уже осенью в онкологическом диспансере могут начать локализацию опухолей на ранних стадиях.

Планируется создать фонд, на счет которого будут поступать средства от местных инвесторов. Приобщиться смогут как территориальные громады, так и бизнес, аграрии, предприниматели и т.д. Если не хватит средств, которые будут перечислять в общий фонд, свою готовность кредитовать проект выразил АО «Укрэксимбанк». В таком случае ускоритель будет собственностью громад, а не инвесторов, которые выдвигают требования эксплуатации линейного ускорителя в процентном отношении 90/10, впоследствии 70/30 и только через 15 лет передать его громаде Сумщины. Кстати, по словам руководителя депутатского корпуса, свою готовность выделить 10 млн грн из бюджета Сум на приобретение линейного ускорителя предоставил мэр Сум Александр Лысенко.

Общая стоимость оборудования - 60 млн грн. Еще 15-20 млн грн стоит компьютерный томограф. Но его готов приобрести онкодиспансер за собственные средства.

Уже есть план застройки территории, будет снесена часть помещений, сделаны въезды и выезды, стоянки для автомобилей, переоборудовано здания. Есть идея построить новое помещение под отделение химиотерапии.