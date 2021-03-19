Сумчани вшанували пам’ять земляка Максима Наріжного

Рідні та знайомі бійця, представники міської влади поклали квіти до могили воїна та згадали його хвилиною мовчання.
Загиблому був 21 рік. Йому залишався місяць до завершення контракту зі ЗСУ.
Автор фото – главный архитектор Сумщины Владимир Быков.
Фото выложила в Фейсбуке начальник управления культуры Сумской ОГА Елена Мельник.
Хоккеистки МСК «Сумчанка» стали героинями календаря на 2021 год.
Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
МСК «Сумчанка» сыграла с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
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