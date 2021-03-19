Сумские копы остановили водителя под кайфом с чужими правами Водитель с признаками опьянения предоставил документ на чужое имя, чтобы патрульные не привлекли его к административной ответственности.

На улице Нижнехолодногорской экипаж патрульных остановил автомобиль Daewoo Nubira, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Водитель сразу же предоставил водительское удостоверение для проверки. Но согласно полицейских баз данных, документ считался утраченным.

Во время общения стражи порядка заметили, что водитель сильно нервничал. У него к тому же были явные признаки наркотического опьянения. Наконец, мужчина признался инспекторам, почему назвался чужим именем. Он пояснил, что в течение года уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Поэтому патрульные составили на него админматериалы по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и ч. 2. ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, руководила с признаками опьянения повторно в течение года) КоАП. По факту выявленного водительского удостоверения инспекторы вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.