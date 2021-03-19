Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:59170

На Сумщине взяли под стражу женщину, которая убила сожителя

По ходатайству Путивльского отдела Конотопской окружной прокуратуры 41-летней подозреваемой, которая лишила жизни сожителя, решением суда 25 марта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Происшествие произошло 24 марта около 22.00 в г. Путивль. После совместного распития алкогольных напитков между женщиной и ее 45-летним гражданским мужем возникла бытовая ссора. Сначала сожители словесно выясняли отношения, а потом женщина схватилась за нож и нанесла мужчине удар в область живота. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. За содеянное ей грозит от 7 до 10 лет лишения свободы на срок, сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Убивчі наслідки спалювання трави
Сегодня 09:58
Пока Лысенко пиарится на троллейбусах, Акперов развозит концентраторы по сумским больницам
Вчера 19:32
Інновації – основна ідея Тростянецької громади
24.03.2021 15:22
НАШ КРАЙ: Недра - это ресурс, которым должна распоряжаться громада
24.03.2021 11:19
Сумщина в «червоній» зоні: що заборонено і що дозволено обласною комісією
23.03.2021 19:40
Поліція інформує: на території Сумської області запроваджуються посилені карантинні заходи
23.03.2021 17:47
Кому доверить уход за своей кожей
23.03.2021 16:08
Заболеваемость коронавирусом растет: Сумщина уже «красная»
22.03.2021 19:17
Деркач опубликовал новую запись из кабинета Порошенко
22.03.2021 17:30
Renault Sandero Stepway - что можно сказать об автомобиле
21.03.2021 19:12
Головна інфекціоністка Сумщини розповіла, як боротися з коронавірусом
21.03.2021 08:32
Як земельна реформа допоможе захистити ліси, водойми та заповідні території Сумщини
19.03.2021 16:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.