На Сумщине взяли под стражу женщину, которая убила сожителя По ходатайству Путивльского отдела Конотопской окружной прокуратуры 41-летней подозреваемой, которая лишила жизни сожителя, решением суда 25 марта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Происшествие произошло 24 марта около 22.00 в г. Путивль. После совместного распития алкогольных напитков между женщиной и ее 45-летним гражданским мужем возникла бытовая ссора. Сначала сожители словесно выясняли отношения, а потом женщина схватилась за нож и нанесла мужчине удар в область живота. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. За содеянное ей грозит от 7 до 10 лет лишения свободы на срок, сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.