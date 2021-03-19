Які спеціальності є найбільш затребуваними сьогодні на ринку праці Сумщини? Незважаючи на суворі карантинні обмеження, які діють в нашій області, роботодавці Сумщини продовжують звертатися до обласної служби зайнятості за допомогою у підборі персоналу. Упродовж січня-березня 2021 року 2000 роботодавців нашого регіону поінформували центри зайнятості про наявність 6,8 тис. вакансій.

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, до ТОП 10 професій, за якими сьогодні спостерігається найбільший попит у роботодавців, увійшли трактористи-машиністи сільськогосподарського (сісогосподарського) виробництва, швачки, машиністи кранів (кранівники), токарі, лікарі, водії, робітники на лісокультурних роботах, слюсарі-ремонтники, продавці продовольчих товарів, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування. Середньомісячний розмір заробітної плати пропонованих вакансій коливається від 8 до 11 тис. грн.

- Принагідно нагадаю, - говорить В.Підлісний, - що служба зайнятості пропонує роботодавцям послуги з рекрутингу. Чим це вигідно роботодавцю? По-перше, роботодавець не витрачає час на підбір кандидатів з великої кількості претендентів, адже попередня співбесіда за вимогами роботодавця проводиться рекрутерами служби зайнятості. По-друге, роботодавцю не обов’язково розміщувати свої вакансії на платних сайтах, він може скористатися ресурсами обласної служби зайнятості. По-третє, представники малого бізнесу, які не мають у штаті менеджера з підбору персоналу, можуть довірити цю функцію центрам зайнятості.

Довідково. На сьогодні у Сумському міському, Конотопському міськрайонному центрах зайнятості та філіях перебуває на обліку майже 17 тис. безробітних. Спостерігається чітка тенденція до скорочення їх кількості. Перш за все це зумовлено тим, що на часі весняно-польові роботи, спрацьовують також інші чинники.

Скажімо, за останні три тижні число зареєстрованих безробітних зменшилося на 800 чоловік.

Статистика останніх років, як свідчить практика, дозволяє прогнозувати, що темпи росту працевлаштування громадян пришвидшаться протягом наступних двох місяців.

Протягом цього року отримали місце роботи за сприяння служби зайнятості більше 3 тисяч наших земляків.

У базі даних обласної служби зайнятості зараз налічується більше 2,3 тис. актуальних вакансій. Середній розмір заробітної плати цих вакансій становить 7,5 тис. грн., що значно вище, ніж торік на цю дату.