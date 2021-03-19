В Сумах поймали серийного веловора Разоблачить злоумышленника удалось сразу после совершения очередной кражи двухколесного транспорта с территории чужого домовладения.

В полицию поступила информация о том, что один из местных граждан может быть причастен к совершению краж велосипедов. В ходе проверки информация подтвердилась. Сотрудниками отдела криминальной полиции понадобилось несколько минут, чтобы задержать злоумышленника, который возвращался домой после очередной кражи на угнанном велосипеде. Установлено, что злоумышленник проникал на территории чужих домохозяйств, и похищал оттуда все, что «плохо лежало».

Злоумышленником оказался ранее судимый за подобного рода преступления 25-летний сумчанин. Полицейские уже доказали причастность мужчины к совершению 4 подобных преступлений и провели ряд обысков. По результатам которых изъято 4 велосипеда, 2 рамы от велосипедов и немалое количество различных инструментов.

Сейчас следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 (Кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.