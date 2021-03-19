В Сумах полиция раскрыла автоугон Злоумышленник, который сел без разрешения за руль чужого автомобиля, утверждает, что хотел ночью как можно быстрее добраться домой.

Утром 25 марта в Сумское районное управление полиции поступило сообщение от 35-летнего жителя областного центра о том, что от дома по улице Харьковской похищен его автомобиль ВАЗ-21063. На место преступления немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции, а также о совершении преступления было сообщено наряды полиции, которые патрулировали город. Вскоре оперативники полиции получили информацию о том, что похищенный автомобиль был замечен в Курском микрорайоне. Полицейские начали преследование, а злоумышленник, поняв, что его разоблачили, повернул на улицу Космическую, проехал несколько сотен метров, остановил автомобиль, вышел из него и «нырнул» в кусты. И хотя тогда убежать от полиции злоумышленнику удалось, оперативники полиции быстро установили его личность и через несколько часов задержали. Им оказался 26-летний житель областного центра. Он утверждает, что домой пешком добираться ему было далеко, поэтому решил подъехать на чужом авто. Однако оперативники полиции ему не верят, потому что обнаружили в брошенной вором автомашине специальное устройство для быстрого заведения автомобиля без ключа зажигания. Поэтому, вероятно, он заранее готовился к совершению преступления. Все это должно установить следствие.

В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.