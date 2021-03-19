Сумський прикордонний загін інформує про необхідність дотримання правил пожежної безпеки в прикордонні Сумський прикордонний загін звертається до мешканців прикордоння, керівників підприємств, організацій та установ, які здійснюють свою діяльність в межах прикордонної смуги та в контрольованих прикордонних районах Сумської області, про необхідність дотримання правил пожежної безпеки під час пожежонебезпечного періоду.

З настанням весняно-літнього періоду, у зв’язку з підвищенням температури повітря значно зростає ймовірність виникнення пожеж, у тому числі й на територіях, які безпосередньо прилягають до державного кордону. В цей період частішають випадки пожеж, пов’язаних із горінням сухої трави, чагарників та лісових масивів на великих площах.



З метою недопущення пожеж на державному кордоні України, що в результаті може вплинути на формування негативного іміджу нашої держави, Сумський прикордонний загін закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та бути максимально відповідальними, а також утриматися від випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, які безпосередньо прилягають до державного кордону.



Пам’ятайте, що необережне поводження з вогнем може призвести до тяжких наслідків!