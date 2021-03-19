Сегодня в Сумах запустили асфальтный завод КП «Дорремстрой» Кроме того, в Сумах начался сезон дорожно-ремонтных работ.

Об этом сообщается на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.

«До этого при неблагоприятных погодных условиях наше коммунальное предприятие проводило только аварийный ямочный ремонт холодным асфальтом на некоторых улицах (ул. Гагарина, ул. Петропавловская, ул. Металлургов и т.д.).

Сегодня ремонтные бригады КП «Дорремстрой» работают на ул. Кондратьева, ул. Прокофьева и ул. Привокзальной. Вчера там проводились подготовительные работы (фрезерование дорожного покрытия).

Также началась и уборка городских дорог от гранотсева, песка, других наносов и мусора», - говорится в сообщении.