Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:47137

Яка жорсткість питної води у Сумах?

Питання щодо жорсткості води – одне з найпоширеніших серед споживачів сумського водоканалу.

У Сумах питна вода з підземних горизонтів добувається на шести водозаборах: Лепехівському, Ново-Оболонському, Пришибському, Токарівському, Лучанському та Тополянському. Перед надходженням у водопровідну мережу хіміко-бактеріологічною лабораторією КП «Міськводоканал» здійснюється виробничий контроль якості питної води в місцях водозаборів, які мають різні показники загальної жорсткості:

Водозабір Фактичне значення, ммоль/дм3 Нормативнитй показник, ммоль/дм3
Лепехівський 6,21 7,0
Ново-Оболонський 4,22 7,0
Пришибський 2,63 7,0
Токарівський 2,58 7,0
Лучанський 2,29 7,0
Тополянський 3,38 7,0

Зазначимо, вода з Лепехівського водозабору потряпляє до будинків району Косівщини, Ганнівки, автовокзалу, вулиці Добровільної, частково центру міста.

Ново-Оболонський водозабір обслуговує оселі сумчан району Тимірязівки, вулиць Герасима Кондратьєва, Гамалія, Героїв Небесної Сотні, Петропавлівська, Роменська та прилеглих до них.

Пришибський водозабір забезпечує водою жителів вулиць Харківська, СКД, Катерини Зеленко, Генерала Чеснова, Прокоф’єва, Миру, Богуна, районів Хіммістечка, Баси, вулиці Сергія Табали та прилеглих до них.

Вода з Токарівського водозабору потрапляє до осель мешканців 9-го, 10-го, 12-го мікрорайонів, та вулиць Харківська, СКД, Зеленко, Прокоф’єва, Замостянська, Мірошніченко та Василівки.

Лучанський водозабір обслуговує будинки по вулиці Реміснича, Металургів, Праці, Горького, Супруна, Новомістенська, Леваневського, Троїцька, Псільська, Привокзальна, Бельгійська, Родини Линтварьових, проспекту Шевченка та урочища Баранівка.

Воду з Тополянського водозабору отримують мешканці Курського мікрорайону, Веретинівки, селища Піщане, вулиці Тополянська та прилеглих до неї.

Інформація щодо загальної жорсткості та інших хімічно-бактеріологічних показників питної води оновлюється на сайті підприємства у розділі «Якість води».

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині 56036 випадків  захворювання COVID-19
Сегодня 09:17
Семирічна Маша заново вчиться ходити: потрібні кошти на тривалу реабілітацію
23.03.2021 14:54
Ростика Кібець врятує трансплантація кісткового мозку: терміново потрібна допомога
21.03.2021 19:01
На Сумщине выявлено фальсифицированного спирта на 8,7 млн грн
Сегодня 13:53
Яка жорсткість питної води у Сумах?
Сегодня 13:47
В Ахтырке в районе ЦРБ бушует пожар
Сегодня 13:42
На Сумщине стартовал II этап Всеукраинского конкурса-защиты Малой академии наук Украины
Сегодня 13:30
У Сумах пройде турнір з каунтер страйку
Сегодня 13:13
Липоводолинский «Альянс» сыграет в Николаеве (трансляция)
Сегодня 12:50
Десять військових Сумщини нагородили відомчими відзнаками Національної гвардії України (посмертно)
Сегодня 12:44
Сумские студентки заняли четвертое место на Кубке Украины
Сегодня 12:10
В Сумах сбили пешеходку
Сегодня 11:56
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Убивчі наслідки спалювання трави
Сегодня 09:58
Пока Лысенко пиарится на троллейбусах, Акперов развозит концентраторы по сумским больницам
Вчера 19:32
Інновації – основна ідея Тростянецької громади
24.03.2021 15:22
НАШ КРАЙ: Недра - это ресурс, которым должна распоряжаться громада
24.03.2021 11:19
Сумщина в «червоній» зоні: що заборонено і що дозволено обласною комісією
23.03.2021 19:40
Поліція інформує: на території Сумської області запроваджуються посилені карантинні заходи
23.03.2021 17:47
Кому доверить уход за своей кожей
23.03.2021 16:08
Заболеваемость коронавирусом растет: Сумщина уже «красная»
22.03.2021 19:17
Деркач опубликовал новую запись из кабинета Порошенко
22.03.2021 17:30
Renault Sandero Stepway - что можно сказать об автомобиле
21.03.2021 19:12
Головна інфекціоністка Сумщини розповіла, як боротися з коронавірусом
21.03.2021 08:32
Як земельна реформа допоможе захистити ліси, водойми та заповідні території Сумщини
19.03.2021 16:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.