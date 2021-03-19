Яка жорсткість питної води у Сумах? Питання щодо жорсткості води – одне з найпоширеніших серед споживачів сумського водоканалу.

У Сумах питна вода з підземних горизонтів добувається на шести водозаборах: Лепехівському, Ново-Оболонському, Пришибському, Токарівському, Лучанському та Тополянському. Перед надходженням у водопровідну мережу хіміко-бактеріологічною лабораторією КП «Міськводоканал» здійснюється виробничий контроль якості питної води в місцях водозаборів, які мають різні показники загальної жорсткості:

Водозабір Фактичне значення, ммоль/дм 3 Нормативнитй показник, ммоль/дм 3 Лепехівський 6,21 7,0 Ново-Оболонський 4,22 7,0 Пришибський 2,63 7,0 Токарівський 2,58 7,0 Лучанський 2,29 7,0 Тополянський 3,38 7,0

Зазначимо, вода з Лепехівського водозабору потряпляє до будинків району Косівщини, Ганнівки, автовокзалу, вулиці Добровільної, частково центру міста.

Ново-Оболонський водозабір обслуговує оселі сумчан району Тимірязівки, вулиць Герасима Кондратьєва, Гамалія, Героїв Небесної Сотні, Петропавлівська, Роменська та прилеглих до них.

Пришибський водозабір забезпечує водою жителів вулиць Харківська, СКД, Катерини Зеленко, Генерала Чеснова, Прокоф’єва, Миру, Богуна, районів Хіммістечка, Баси, вулиці Сергія Табали та прилеглих до них.

Вода з Токарівського водозабору потрапляє до осель мешканців 9-го, 10-го, 12-го мікрорайонів, та вулиць Харківська, СКД, Зеленко, Прокоф’єва, Замостянська, Мірошніченко та Василівки.

Лучанський водозабір обслуговує будинки по вулиці Реміснича, Металургів, Праці, Горького, Супруна, Новомістенська, Леваневського, Троїцька, Псільська, Привокзальна, Бельгійська, Родини Линтварьових, проспекту Шевченка та урочища Баранівка.

Воду з Тополянського водозабору отримують мешканці Курського мікрорайону, Веретинівки, селища Піщане, вулиці Тополянська та прилеглих до неї.

Інформація щодо загальної жорсткості та інших хімічно-бактеріологічних показників питної води оновлюється на сайті підприємства у розділі «Якість води».