У Сумах пройде турнір з каунтер страйку

«Ми раді оголосити про старт Сумського обласного турніру - CYBER SUMDU [CS:GO]. Взяти участь в турнірі можуть учні та студенти (шкільна та студентська ліга). Участь в турнірі безкоштовна. Переможці турніру розділять між собою призовий фонд у 30 000 гривень (у вигляді призів та сертифікатів від спонсорів). Призовий фонд буде розподілений серед команд, що зайняли перші 3 місця", - пишуть організатори.
CYBER SUMDU [CS:GO] відбудеться в два етапи:
Кваліфікаційні ігри (онлайн - на платформі FaceIT) - з 1.04 до 15.04
Cтадія Play-off (офлайн на 16 команд) та Grand Final (офлайн на 2 команди) - квітень-травень (після виходу м. Суми із карантину).
Брати участь в студентській лізі можуть команди, три або більше учасників яких складають студенти СумДУ. Брати участь в шкільній лізі можуть учні шкіл, студенти коледжів та технікумів.
Play-off та Grand Final турніру відбудеться у приміщенні Конгрес-центру СумДУ (м. Суми, вул. Покровська 9/1)
З правилами турніру та регламентом можна ознайомитись тут: http://ek.uabs.sumdu.edu.ua/cyber.
Реєстрація відкрита до 31.03 за посиланням: https://forms.gle/ciTrvQWpjXWh8oBL8.
Комунікація по турніру проходить в нашому Discord-сервері: https://discord.gg/t4bjrKFEPw.
Організатори:
Сумський Державний університет (https://www.sumdu.edu.ua/uk/)
Федерація кіберспорту України (https://uesf.org.ua/)
Інститут бізнесу, економіки та менеджменту СумДУ (https://biem.sumdu.edu.ua/)
Кафедра економічної кібернетики ННІ БіЕМ (https://cyber.uabs.sumdu.edu.ua/ua/
Факультет електроніки та інформаційних технологій СумДУ (https://elit.sumdu.edu.ua/uk/)
Кафедра військової підготовки СумДУ (https://kvp.sumdu.edu.ua/)
ВГО “Спортивна студентська спілка України” (https://studsport.com.ua/)
Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України (http://sportmon.org/)