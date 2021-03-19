У Сумах пройде турнір з каунтер страйку 1-15 квітня відбудеться онлайн-турнір CYBER SUMDU [CS:GO].

«Ми раді оголосити про старт Сумського обласного турніру - CYBER SUMDU [CS:GO]. Взяти участь в турнірі можуть учні та студенти (шкільна та студентська ліга). Участь в турнірі безкоштовна. Переможці турніру розділять між собою призовий фонд у 30 000 гривень (у вигляді призів та сертифікатів від спонсорів). Призовий фонд буде розподілений серед команд, що зайняли перші 3 місця", - пишуть організатори.

CYBER SUMDU [CS:GO] відбудеться в два етапи:

Кваліфікаційні ігри (онлайн - на платформі FaceIT) - з 1.04 до 15.04

Cтадія Play-off (офлайн на 16 команд) та Grand Final (офлайн на 2 команди) - квітень-травень (після виходу м. Суми із карантину).

Брати участь в студентській лізі можуть команди, три або більше учасників яких складають студенти СумДУ. Брати участь в шкільній лізі можуть учні шкіл, студенти коледжів та технікумів.

Play-off та Grand Final турніру відбудеться у приміщенні Конгрес-центру СумДУ (м. Суми, вул. Покровська 9/1)

З правилами турніру та регламентом можна ознайомитись тут: http://ek.uabs.sumdu.edu.ua/cyber.

Реєстрація відкрита до 31.03 за посиланням: https://forms.gle/ciTrvQWpjXWh8oBL8.

Комунікація по турніру проходить в нашому Discord-сервері: https://discord.gg/t4bjrKFEPw.

Організатори:

Сумський Державний університет (https://www.sumdu.edu.ua/uk/)

Федерація кіберспорту України (https://uesf.org.ua/)

Інститут бізнесу, економіки та менеджменту СумДУ (https://biem.sumdu.edu.ua/)

Кафедра економічної кібернетики ННІ БіЕМ (https://cyber.uabs.sumdu.edu.ua/ua/

Факультет електроніки та інформаційних технологій СумДУ (https://elit.sumdu.edu.ua/uk/)

Кафедра військової підготовки СумДУ (https://kvp.sumdu.edu.ua/)

ВГО “Спортивна студентська спілка України” (https://studsport.com.ua/)

Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України (http://sportmon.org/)