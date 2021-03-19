Десять військових Сумщини нагородили відомчими відзнаками Національної гвардії України (посмертно)

Рідні десятьох бійців із Сум та області – матері та батьки, дружини та діти - отримали відомчі заохочувальні відзнаки Національної гвардії України – нагрудний знак «За доблесну службу» (посмертно).
Ігор Гольченко, Анатолій Шульга, Віталій Піддубний, Андрій Ваховський, Олександр Глуходід, Андрій Ляшко, Андрій Реута, Артем Кузяков, Сергій Мякотін, Анатолій Петренко – усі вони з перших днів пішли на захист власних кордонів та дали рішучу відсіч збройній агресії з боку Росії.
Серед них був і Андрій Реута на псевдо «Медок», солдат батальйону спеціального призначення «Донбас». Його життя обірвалося 31 січня 2015 року поблизу міста Вуглегірськ. Там «Медок» виконував службово-бойове завдання, яке, на жаль, виявилося останнім.
«Мій син був справжнім патріотом власної країни, він любив і поважав її усім серцем. Відтак не міг лишитися осторонь тих подій, що почалися в країні з кінця 2013 року. Він був хоробрим бійцем, люблячим сином і до останнього захищав інтереси своєї України та своєї батьків», - з гордістю розповідає мати Алла Реута.
Ніхто із полеглих бійців не зрадив словам військової присяги, не зрадив своїх побратимів та власних поглядів. Всі вони – справжні Герої, які не змирилися, а постали супроти ворога. І своє життя віддали в боротьбі за мирне та світле майбутнє у рідній країні.
Група інформації та комунікації військової частини 3051 НГУ