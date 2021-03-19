Десять військових Сумщини нагородили відомчими відзнаками Національної гвардії України (посмертно) Напередодні гвардійці військової частини 3051 Національної гвардії України нагородили родини загиблих на сході України військових Сумщини. Нагородили тих славних синів українського народу, що ціною власного життя боронили незалежність та суверенітет рідної власної країни.

Рідні десятьох бійців із Сум та області – матері та батьки, дружини та діти - отримали відомчі заохочувальні відзнаки Національної гвардії України – нагрудний знак «За доблесну службу» (посмертно).

Ігор Гольченко, Анатолій Шульга, Віталій Піддубний, Андрій Ваховський, Олександр Глуходід, Андрій Ляшко, Андрій Реута, Артем Кузяков, Сергій Мякотін, Анатолій Петренко – усі вони з перших днів пішли на захист власних кордонів та дали рішучу відсіч збройній агресії з боку Росії.

Серед них був і Андрій Реута на псевдо «Медок», солдат батальйону спеціального призначення «Донбас». Його життя обірвалося 31 січня 2015 року поблизу міста Вуглегірськ. Там «Медок» виконував службово-бойове завдання, яке, на жаль, виявилося останнім.

«Мій син був справжнім патріотом власної країни, він любив і поважав її усім серцем. Відтак не міг лишитися осторонь тих подій, що почалися в країні з кінця 2013 року. Він був хоробрим бійцем, люблячим сином і до останнього захищав інтереси своєї України та своєї батьків», - з гордістю розповідає мати Алла Реута.

Ніхто із полеглих бійців не зрадив словам військової присяги, не зрадив своїх побратимів та власних поглядів. Всі вони – справжні Герої, які не змирилися, а постали супроти ворога. І своє життя віддали в боротьбі за мирне та світле майбутнє у рідній країні.

Група інформації та комунікації військової частини 3051 НГУ