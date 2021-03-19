Освітян Сумщини запрошують до участі у конкурсі на здобуття премії Global Teacher Prize Ukraine

Це одна з найбільших премій у світі за професійні досягнення, а у сфері освіти – перша та єдина премія такого масштабу. Минулого року Вікторія ЛОМАКА, вчителька англійської мови Сумської загальноосвітньої школи №5, увійшла у ТОП-10 вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine.

Подати заявку на участь може кожен учитель до 1 серпня на сайті globalteacherprize.org.ua. Номінувати улюблених педагогів можуть також учні, батьки, колеги та рідні. Ім’я переможця планується оголосити 2 жовтня 2021 року, у Міжнародний день учителя.

У 2017 році Громадська спілка «Освіторія» заснувала національну Премію в Україні, щоб відзначити внесок українських педагогів. Уже в перший рік Global Teacher Prize Ukraine було визнано найпрестижнішою серед 45 інших національних премій, а кожен шостий українець змінив думку про вчителів на краще. Пауль Пшенічка, переможець 2017 року, став першим учителем, який виступив із промовою у Верховній Раді України та увійшов до ТОП-100 найвпливовіших українців. Відтоді щороку національні видання почали включати педагогів у такі рейтинги.

Довідково. Премія – частина світового руху Global Teacher Prize, «Нобелівки» для вчителів, яку започаткував арабський мільярдер та філантроп Санні ВАРКІ, щоб підкреслити важливість і визнання вчителів на найвищому рівні. Переможець отримує 1 мільйон доларів США.

За 4 роки в Премії взяло участь понад 8 500 учасників з усієї України. Цьогоріч про старт нового сезону Global Teacher Prize Ukraine оголосили українські полярники Національної антарктичної станції «Академік Вернадський», подякувавши вчителям та закликавши українців відзначити їхню роль. Організатори Премії впевнені: вчителі заслуговують на таку увагу і повагу, адже саме вони створюють фундамент для розвитку держави.

Зоя ЛИТВИН, засновниця Громадської спілки «Освіторія» та національної премії Global Teacher Prize Ukraine: «Цьогоріч Україна святкує 30 років Незалежності та відзначатиме свої здобутки. Ми хочемо, щоб країна не забувала: за кожним великим досягненням стоїть вчитель – за станцією «Академік Вернадський» в Антарктиді, за перемогами на Євробаченні та на Олімпіадах, за українцями в NASA та українськими компаніями у Кремнієвій долині. Відзначимо тих, хто надихнув, навчив, виховав наших науковців, спортсменів, артистів, бізнесменів та громадських діячів. Закликаю кожного українця згадати про тих, хто стояв на початку вашого успіху».

Учительський «Оскар», як іноді називають Премію, має на меті не лише прославити вчителів, а й створити їм майданчик для впливу. Щороку фіналісти Премії обговорюють із Президентом України та Міністром нагальні питання освіти, створюють власні громадські організації та літні школи для молодих колег, працюють із місцевою владою та громадами.

Педагогів, які працюють із дітьми, що мають особливі освітні потреби й навчаються в лікарнях, інтернатах, дитячих будинках та інклюзивних класах, традиційно відзначає у власній номінації «Вибір серцем» телеведуча 1+1, кураторка премії Global Teacher Prize Ukraine та проєкту «Право на освіту» Наталія МОСЕЙЧУК: «Моя номінація в рамках премії Global Teacher Prize Ukraine – це «Вибір серцем». Як і щорічно, ми обиратимемо освітнього терапевта, який працює в освітніх просторах при лікарнях. Сьогодні 16 тисяч дітей перебувають у лікарнях і потребують таких освітніх послуг. Кількість учителів у лікарнях зростає. Також, вперше цього року ми будемо обирати вчителя, який працює у прифронтових регіонах та тих, хто їздить туди зі спеціальною волонтерською місією. Вважаю, що зараз дуже потрібно підтримати тих, хто там працює. Закликаю учнів та батьків номінувати своїх вчителів».

Про українських учасників Премії знають і у світі: минулого року одразу двоє українців Олександр ЖУК та Наталя ГЛАДКИХ увійшли до 50 найкращих вчителів планети, а мелітопольська школа, де працює переможниця 2019 року Наталя КІДАЛОВА, потрапила у топ-100 шкіл світу.

Довідково.

Global Teacher Prize – це світова щорічна «Нобелівська премія» для вчителів, започаткована арабським підприємцем та філантропом Санні Варкі у 2014 році, щоб підкреслити важливість педагогів. У 2020 році одразу двоє українців увійшли до 50 найкращих вчителів світу. Головний приз — 1 мільйон доларів США – здобув учитель початкових класів Ранджит Дісалі з Індії. Він став першим переможцем, який розділив половину винагороди між іншими фіналістами.

Національну премію Global Teacher Prize Ukraine ініціювала Громадська спілка «Освіторія» у 2017 році з метою відзначити внесок українських вчителів у суспільство та підвищити престиж професії педагога. Переможець отримує 250 тисяч гривень, поїздку на Global Education and Skills Forum, а також професійний розвиток та підтримку реалізації освітніх проєктів від «Освіторії». Гасло премії – #вчителіважливі.