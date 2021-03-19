Роменскую школу №1 сделали лицеем На последней сессии Роменского городского совета проходили серьезные дебаты вокруг Роменской школы №1 им. П. Калнышевского.

Директор заведения Валентина Судьина просила, чтобы учреждению изменили название и тип на «лицей». Хотя около месяца назад заведение по представлению отдела образования было преобразовано из специализированной общеобразовательной школы в заведение общего среднего образования, пишет Ромны24.

Заместитель мэра Елена Юракова прокомментировала почему возникла такая коллизия.

«В соответствии с законом одним из условий создания лицеев является соблюдение Положения о лицее, которое на сегодняшний день не разработано Кабинетом Министров Украины. Кроме того, сейчас работает созданная по поручению городского головы рабочая группа, которая изучает систему образования громады, чтобы создать проект способной сети учреждений и определиться, какие из них в будущем станут гимназиями и лицеями», - сообщила Елена Юракова.

Тогда же на сессии Елена Юракова и мэр Олег Стогний предлагали еще изучить этот вопрос и снять с голосования проект решения по этому заведению, который подал Евгений Лузан.

Однако, депутаты все же проголосовали за то, чтобы изменить тип и название Роменской школы №1 им. П.Калнышевского на Роменский лицей № 1 им П.И. Калнышевского.