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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:19121

На Сумщине вору-рецидивисту дали 4,5 года

К 4,5 годам лишения свободы осужден мужчина, который преимущественно обворовывал продавцов в торговом центре.

Роменской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 31-летнего мужчину, который преимущественно обворовывал продавцов в торговом центре.

По данным следствия, мужчина до этого уже был 6 раз осужден, однако после очередного освобождения на путь исправления не стал, а продолжил свою преступную деятельность. В частности он приходил в торговый центр в г. Ромны, наблюдал за обстановкой. Выжидал, когда продавец отвлекался на покупателя, и похищал или личные вещи, или же выручку. В то же время обвиняемый не проходил мимо машины, которые привозили товар в магазины. Пока водитель переносил в магазин коробки, злоумышленник похищал из салона ценные вещи.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы (ч. 2 ст. 185 и ч. 2 ст. 186 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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