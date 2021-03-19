На Сумщине стартовал II этап Всеукраинского конкурса-защиты Малой академии наук Украины В этом году 235 учащихся области принимают участие в конкурсе-защите научно-исследовательских работ.

Соревнования проходят в онлайн-формате и происходят в 53 секциях, входящие в 12 научных отделений.

Среди 235 участников из: Белопольского (4 работы), Глуховского (22 работы), Конотопского (26 работ), Кролевецкого (1 работа), Лебединского (23 работы), Ахтырского (20 работ), Путивльского (1 работа), Роменского (19 работ), Сумского (53 работ), Тростянецкого (2 работы), Шосткинского (34 работы) городских советов; Великописаревского (9 работ), Дубовязовского (4 работы), Есманьского (2 работы), Краснопольского (4 работы), Липоводолинского (3 работы), Недригайловского (2 работы), Поповского (1 работа) поселковых советов; Березовского (1 работа), Бочечковского (1 работа), Николаевского (3 работы) сельских советов.

Оценивает конкурсные научно-исследовательские проекты высококвалифицированное жюри. Во время постерных защит и научной конференции в режиме онлайн 23 марта соревновались слушатели научных отделений математики, экономики, физики и астрономии, технических и компьютерных наук. Юные ученые продемонстрировали высокий уровень осведомленности в темах исследований, квалифицированно дискутировали и достойно защищали свои исследовательские проекты. Необычный взгляд на обычные вещи - это главный тезис общения участников конкурса.

24 марта соревновались участники научных отделений истории, философии и обществоведения, наук о Земле. Свое видение исторических событий, научных утверждений о Земле и обществоведческих теорий юные ученые презентовали во время постерных защит и научной конференции.