Липоводолинский «Альянс» сыграет в Николаеве (трансляция) Сегодня, 26 марта, пройдут матчи 18-го труа чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.

Липоводолинский «Альянс» в 14.00 начнет встречу с МФК «Николаев» в гостях.

Сейчас у наших 26 очков в 16 играх и 8-е место, у николаевцев на очко меньше и 9-е место в турнирной таблице. В первом круге «Альянс» победил дома 1:0.